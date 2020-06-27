YKS zor muydu, kolay mıydı? İşte sınava girenlerden YKS yorumları
Binlerce öğrencinin üniversite hayali için girdiği YKS'nin ilk oturumu tamamlandı. Sınava giren öğrenciler sınav sonrası sosyal medyada soruları böyle değerlendirdi...
YKS OTURUMLARI
TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağlayacağı YKS sonuçları için tarih verildi. YKS sonuçları, 28 temmuz 2020'de açıklanacak.
ÖSYM'DEN ADAYLAR İÇİN UYARI
2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.