YKS zor muydu, kolay mıydı? İşte sınava girenlerden YKS yorumları

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağlayacağı YKS sonuçları için tarih verildi. YKS sonuçları, 28 temmuz 2020'de açıklanacak.