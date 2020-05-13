YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı.
2020 YKS NE ZAMAN? ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek. 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15 2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45
YKS SINAV YERLERİ (BELGESİ) NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre 2020 YKS sınav giriş yerlerinin 22-26 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Edebiyat ile düşünce akımları, felsefe arasında ilişki gibi konularla birlikte, 'Hikaye' ve 'Şiir' ünitelerinde işlenen konular. Dilbilgisi çalışmaları, öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden hareketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinden yapılacak. Konu anlatımına girilmeyecek. Gerekirse konulara yönelik kısa açıklamalar yapılabilecek. Öğrenciler tüm dilbilgisi konularından sorumlu tutulacaklar.