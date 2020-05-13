YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Edebiyat ile düşünce akımları, felsefe arasında ilişki gibi konularla birlikte, 'Hikaye' ve 'Şiir' ünitelerinde işlenen konular. Dilbilgisi çalışmaları, öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden hareketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinden yapılacak. Konu anlatımına girilmeyecek. Gerekirse konulara yönelik kısa açıklamalar yapılabilecek. Öğrenciler tüm dilbilgisi konularından sorumlu tutulacaklar.