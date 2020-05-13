  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Mayıs 2020 00:56

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2020 YKS NE ZAMAN? ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek. 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15 2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

1/ 20
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV YERLERİ (BELGESİ) NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre 2020 YKS sınav giriş yerlerinin 22-26 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

2/ 20
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS KONULARI NELER? İşte 2020 YKS konuları:

3/ 20
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Edebiyat ile düşünce akımları, felsefe arasında ilişki gibi konularla birlikte, 'Hikaye' ve 'Şiir' ünitelerinde işlenen konular. Dilbilgisi çalışmaları, öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden hareketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinden yapılacak. Konu anlatımına girilmeyecek. Gerekirse konulara yönelik kısa açıklamalar yapılabilecek. Öğrenciler tüm dilbilgisi konularından sorumlu tutulacaklar.

4/ 20
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM