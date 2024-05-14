Yoğun bakımda skandal görüntüler: Hasta yakınları servisi bastı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Denizli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. 15 yıldır kronik böbrek sorunları yaşayan erkek hasta L.K. (62), rahatsızlanarak zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan hastanın durumu kötüleşti, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Müdahale sırasında yoğun bakım servisi önünde bekleyen yakınları, hekimlerin vefat haberini bildirmesinden sonra 'son bir kez görmek istediklerini' söyleyerek yoğun bakım ünitesine girmek istedi. Yoğun bakım servisinin şifreli kapısını zorlayarak açan, içinde kadınların da bulunduğu grup, doktorların, serviste görevli sağlık çalışanları ve güvenlik görevlisinin uyarı ile müdahalesine rağmen yoğun bakıma zorla girdi.