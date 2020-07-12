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  3. 12 Temmuz 2020 23:56

Yoğun bakımdaki koronavirüslü anne bir bebek dünyaya getirdi

ABD’nin Minnesota eyaletinde solunum cihazına bağlı ve durumu kritik olan bir koronavirüs (Covid-19) hastası anne, sezaryen ile sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Annenin durumu ciddiyetini koruyor.

Yoğun bakımdaki koronavirüslü anne bir bebek dünyaya getirdi

Minnesota eyaletinde Aurora Chacon Esparza (35) adlı kadın hamileyken koronavirüse yakalandı. Esparza’nın durumu ciddileşince 19 Haziran’da North Memorial Hastanesi'de 30 haftalık hamileyken solunum cihazına ağlandı. 

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Yoğun bakımdaki koronavirüslü anne bir bebek dünyaya getirdi

Doktorlar bebeğin yeterince oksijen alamadığını belirleyince anneye sezaryen yapıldı. Andrea adı verilen bebek, 10 hafta erken doğmasına rağmen doktorlar sağlıklı durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Yoğun bakımdaki koronavirüslü anne bir bebek dünyaya getirdi

ANNENİN DURUMU KRİTİK Baba Juan Duran ise eşinin durumunun kritik olduğunu belirtirken “Şimdiye kadar tanıdığım en güçlü insanlardan biri. Bu yüzden bunun üstesinden geleceğine inanıyorum. Başaracak” dedi.

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Yoğun bakımdaki koronavirüslü anne bir bebek dünyaya getirdi

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