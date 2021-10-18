Yoğun bakımlar yeniden alarm veriyor: ''Yenilerini açmak zorunda kalıyoruz''

"VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN 3 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakımlardaki doluluk oranına ilişkin konuştu.

Demirkıran, “Pandemi hala hız kesmedi sadece biz öyle olduğunu sanıyoruz, şu anda dünyada vaka sayısı en çok olan 3 ülkeden biri olarak görünüyoruz. Yoğun bakımlar dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor. Bazı yerlerde yüzde yüze yakın doluluk var.

Biz hekimler bu tehlikenin ve ciddiyetin farkında olarak çalışmaya devam ediyoruz. Ölümler devam ediyor, vaka sayıları da yüksek olarak devam ediyor. Türk Yoğun Bakım Derneği’ne bütün Türkiye’deki yoğun bakımlardan veriler gelmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.