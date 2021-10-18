Yoğun bakımlar yeniden alarm veriyor: ''Yenilerini açmak zorunda kalıyoruz''
Türkiye'de artan koronavirüs vakaları tedirgin ediyor. Yüzde 100'e yakın doluluk görülen hastaneler olduğunu belirten Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Demirkıran, ''Yoğun bakımlar dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor'' dedi.
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakımlardaki doluluk oranına dikkat çekerek yeni yoğun bakım noktalarının açılmaya başlandığı belirtti.
Covid-19 ile mücadelede vaka sayıları yüksekliğini korurken, uzmanlar sıklıkla salgına karşı vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran da salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN 3 ÜLKEDEN BİRİYİZ"
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakımlardaki doluluk oranına ilişkin konuştu.
Demirkıran, “Pandemi hala hız kesmedi sadece biz öyle olduğunu sanıyoruz, şu anda dünyada vaka sayısı en çok olan 3 ülkeden biri olarak görünüyoruz. Yoğun bakımlar dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor. Bazı yerlerde yüzde yüze yakın doluluk var.
Biz hekimler bu tehlikenin ve ciddiyetin farkında olarak çalışmaya devam ediyoruz. Ölümler devam ediyor, vaka sayıları da yüksek olarak devam ediyor. Türk Yoğun Bakım Derneği’ne bütün Türkiye’deki yoğun bakımlardan veriler gelmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.
"KURALLAR ÇİĞNENMEYE BAŞLANDI"
Maske, mesafe, hijyen gibi önlemlerde ihmaller yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Demirkıran, “Maskeler bazı şehirlerde neredeyse hiç kullanılmıyor. Restoranlar, kafeler açıldıktan sonra kurallar biraz çiğnenmeye başlandı gibi görünüyor. Hiçbir şekilde kapansın demiyorum ama tedbir devam etmeli. Tedbirsizliği önlememiz gerekiyor" dedi.