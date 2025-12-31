  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yoğun kar yağışı Bolu Dağı'nda ulaşımı felç etti!

Yoğun kar yağışı Bolu Dağı'nda ulaşımı felç etti!

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ağır tonajlı araçların geçişlerine kapatılan D-100 kara yolu, kar küreme çalışmaları sonrası yeniden açıldı.

Kaynak: DHA/İHA
Yoğun kar yağışı Bolu Dağı'nda ulaşımı felç etti! - Resim: 1

Düzce D100 kara yolunda Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun yağış sebebiyle ağır tonajlı araçların Bolu Dağı güzergahına çıkışına geçici olarak izin verilmedi. Ekiplerin çalışmaları sonrası trafik normale döndü. 

1 / 5
Yoğun kar yağışı Bolu Dağı'nda ulaşımı felç etti! - Resim: 2

Bölgede görev yapan trafik polisi ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, Karayolları ekipleri ise ulaşımın aksamaması için her iki şeritte de aralıksız olarak kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

2 / 5
Yoğun kar yağışı Bolu Dağı'nda ulaşımı felç etti! - Resim: 3

Yetkililer, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

3 / 5
Yoğun kar yağışı Bolu Dağı'nda ulaşımı felç etti! - Resim: 4

D-100 KARA YOLU YENİDEN AÇILDI

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişlerine kapatılan D-100 kara yolu, kar küreme çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi ile Bolu'nun Elmalık mevkisinde bekletilen ağır tonajlı araçlar yeniden yola çıktı.

4 / 5