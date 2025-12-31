Yoğun kar yağışı Bolu Dağı'nda ulaşımı felç etti!
Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ağır tonajlı araçların geçişlerine kapatılan D-100 kara yolu, kar küreme çalışmaları sonrası yeniden açıldı.
Düzce D100 kara yolunda Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun yağış sebebiyle ağır tonajlı araçların Bolu Dağı güzergahına çıkışına geçici olarak izin verilmedi. Ekiplerin çalışmaları sonrası trafik normale döndü.
Bölgede görev yapan trafik polisi ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, Karayolları ekipleri ise ulaşımın aksamaması için her iki şeritte de aralıksız olarak kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri konusunda çağrıda bulundu.
D-100 KARA YOLU YENİDEN AÇILDI
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişlerine kapatılan D-100 kara yolu, kar küreme çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi ile Bolu'nun Elmalık mevkisinde bekletilen ağır tonajlı araçlar yeniden yola çıktı.