Aşiret düğününde 100 koyun kesildi

100 KOYUN KESİLDİ



Pervari Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde yapılan düğüne katılanlara kavurma, pilav, cacık ve tatlı ikram edildi. Sabah saatlerinde dev kazanlarda yapılan kavurma için ilçede yaklaşık 100 koyun kesildi. Damadın abisi Ali Özcan, böylesi düğünlerin yapılması kültürel değerleri olduğunu ifade ederek şöyle dedi: