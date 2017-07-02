Aşiret düğününde 100 koyun kesildi
Siirt'te Adiyan aşireti mensuplarından Murat Özcan ile Hiran Aşireti'nden Zehra Özdemir'in düğününde yemek için 100 koyun kesildi.
Siirt'in Pervari İlçesi’nde yaşayan Adiyan aşireti mensuplarından Murat Özcan ile Hiran Aşireti'nden Zehra Özdemir'in düğününde yemek için 100 koyun kesildi.
Pervari İlçesi’nde 10 bin mensubu bulunan Adiyan aşiretinin eski lideri Emin Özcan’ın oğlu 25 yaşındaki Murat Özcan ile Bitlis’te yaşayan Hiran aşiretinden 23 yaşındaki Zehra Özdemir’in düğünü, aşiretlerin bulaşmasına sahne oldu.
Düğüne Siirt Belediye Başkanvekiliği de yapan Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşat Taşkın, Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren ve AK Partili isimlerin yanı sıra 5 bin davetli katıldı.
100 KOYUN KESİLDİ
Pervari Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde yapılan düğüne katılanlara kavurma, pilav, cacık ve tatlı ikram edildi. Sabah saatlerinde dev kazanlarda yapılan kavurma için ilçede yaklaşık 100 koyun kesildi. Damadın abisi Ali Özcan, böylesi düğünlerin yapılması kültürel değerleri olduğunu ifade ederek şöyle dedi: