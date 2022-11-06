Yok böyle şanssızlık! Satmaya götürürken alev alev yandı

Ekipler gelene kadar mahalleli ile yoldan geçen bazı sürücüler, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Bu sırada lastiği patlayan otomobil, hareket ederek yolun ortasına kadar geldi. Bir vatandaş eline aldığı paleti tekerinin önüne atarak otomobili durdurdu. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.