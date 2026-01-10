Yok böyle taciz! Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı!
Bursa'da yaşayan E.Y.'nin (44) evine, asılsız sipariş ve ihbarlarla son 20 günde 400 yemek siparişi, polis, ambulans ve trans bireyler gönderildi. Günde ortalama 20 kez kapısı çalışan mağdur ailenin evinin önünde kuyruk olan kuryeler güvenlik kamerasına yansıdı.
10 ay önce eşinden ayrılan, kas hastası kızı M. ve oğlu E. (11) ile birlikte Nilüfer ilçesindeki 6 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yaşayan E.Y.'nın adresine, 20 gün önce siparişini vermediği yemekler gelmeye başladı.
Y., ilk başlarda farklı isimlerin yer aldığı sipariş paketlerinin adreslerinde hata yapıldığını düşündü. Ancak siparişlerin ardı arkası kesilmedi. Yemek siparişleri, asılsız ihbarlarla devam etti.
Kapısını açtığında polis, sağlık ekibi hatta trans bireylerle karşılaşan E.Y., telefonuna farklı numaralardan gelen küfür ve hakaret içeren. aramalar ve mesajlarla birlikte savcılığa giderek, suç duyurusunda bulundu.
Günde ortalama 20 kez kapısı çalınan Y.'ya vermediği siparişleri getiren motokuryeler ile çağırmadığı halde gelen taksiler, güvenlik kamerasına yansıdı. Y., binanın önünde yan yana sıralanan motokuryeleri, cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi.