Yok böyle vahşet: Köpeğini ağaca asarak öldürdü, sözleri kan dondurdu!
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir kişi, çok yemek yediği gerekçesiyle köpeğini ağaca asarak öldürdü. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Pınarbaşı ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, çok fazla yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asarak öldürdü. Köpeği asılı halde gören bir kişi, cep telefonuyla kayda almaya başladı. Görüntülerde; videoyu çeken kişi, köpeğin sahibine, "Günah. Allah günah yazar. Böyle köpek öldürülür mü? Allah aşkına" dediği görüldü. Köpeği öldüren kimliği bilinmeyen kişinin de "Yemek yiyor, yetmiyor ne yapayım. Kendi etti, öldürdüm" ifadelerini kullandığı görüntülere yansıdı.
Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel de KAYHAKDER olarak gerekli kurumlar ile irtibata geçerek avukatlara gerekli talimatlarını verdiklerini, konunun arkasında olacaklarını ve bu kişinin ceza alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Köpeğini ağaca asarak öldüren F.M., İlçe Jandarma Komutanlığı’nın çalışması sonucu gözaltına alındı. Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş Mahallesi’nde bir köpeğin ağaca asılarak vahşice öldürüldüğü görüntülerin sosyal medya mecralarında yer aldığı görülmüştür. Bahse konu olay Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından detaylıca araştırılmış olup, Pınarbaşı Cumhuriyet Savcımızın talimatları doğrultusunda şüpheli gözaltına alınmıştır. Bahse konu olayın gereği titizlikle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi. (DHA)