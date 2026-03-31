Yok böyle vahşet: Köpeğini ağaca asarak öldürdü, sözleri kan dondurdu!

Pınarbaşı ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, çok fazla yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asarak öldürdü. Köpeği asılı halde gören bir kişi, cep telefonuyla kayda almaya başladı. Görüntülerde; videoyu çeken kişi, köpeğin sahibine, "Günah. Allah günah yazar. Böyle köpek öldürülür mü? Allah aşkına" dediği görüldü. Köpeği öldüren kimliği bilinmeyen kişinin de "Yemek yiyor, yetmiyor ne yapayım. Kendi etti, öldürdüm" ifadelerini kullandığı görüntülere yansıdı.