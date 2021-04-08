Yoksulluk ''ölüm tehlikesi'' dinlemedi!
Koronavirüs risk haritasında kırmızı kategorideki Sivas'ta, bir markette açılışa özel uygulanan indirim ve kampanyaları duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde marketin önünde kuyruğa giren vatandaşlar izdihama neden oldu.
Sivas'ta Kümbet Mahallesi'nde bugün bir marketin açılışı gerçekleştirildi. Markette, açılışa özel çok sayıda ürüne indirim ve kampanya uygulandı. İndirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar, açılış saatinden önce market önünde toplanırken, uzun kuyruk oluştu.
Korona virüs risk haritasında, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan kentte izdiham ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Market önüne gelen polisler, kalabalığa sık sık uyarıda bulundu. Marketin açılışı ile birlikte indirimli ürünlerden alabilmek için içeri girmeye çalışan vatandaşlar korona virüs salgınını hiçe saydı.
Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmaması üzerine kapılar kapatılarak, markete giriş durduruldu. Kapı girişi de soğutucu dolap ile kapatıldı.