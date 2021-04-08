Yoksulluk ''ölüm tehlikesi'' dinlemedi!

Sivas'ta Kümbet Mahallesi'nde bugün bir marketin açılışı gerçekleştirildi. Markette, açılışa özel çok sayıda ürüne indirim ve kampanya uygulandı. İndirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar, açılış saatinden önce market önünde toplanırken, uzun kuyruk oluştu.