Yokuşta geri kayıp takla atan kamyon ortalığı savaş yerine çevirdi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası meydana geldi. Zemin etüt çalışmaları için kullanılan kamyonun takla attığı o anlar, bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Malta Mahallesi Piotr Wilczynski Bulvarı'nda sabah saat 09.00 sıralarında büyük bir kaza yaşandı. A.B. yönetimindeki zemin etüt kamyonu, rampa yukarı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı.
Geri kaymaya başlayan kamyon, bir süre sonra takla atarak orta refüje devrildi. Kazanın şiddeti o kadar büyüktü ki, refüj üzerinde bulunan 3 büyük ağaç kökünden sökülerek yola savruldu. Aracın kasasında bulunan zemin etüt malzemeleri ise tüm bulvara dağıldı.
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü A.B.'nin mucizevi bir şekilde yara almadan kurtulması, bölgedeki vatandaşlara büyük bir rahat nefes aldırdı.
Kaza sonrası bulvarın bir şeridi güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, yola saçılan malzemeleri ve devrilen ağaçları kaldırmak için geniş çaplı bir temizlik çalışması başlattı.