Yol çalışmasında tarihi eser sürprizi
Mersin’in Mut ilçesinde yol çalışması sırasında Roma dönemine ait kalıntılar bulundu.
Mersin’in Mut ilçesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yol çalışması sırasında fark edilmeyerek toprak altına gömülen üzerinde yazı bulunan taş, bir esnafın başvurusu üzerine yeniden kazı yapılarak çıkarıldı. Yol çalışmasının durdurulduğu caddede kazı çalışması sürdürülüyor.
Alınan bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğancı Mahallesi Hükümet Caddesi’nde altyapı çalışması sırasında ortaya çıkan tarihi taş fark edilmeyerek üzeri kapatılıp yolun üzerine asfalt döküldükten sonra taşı gören bir esnaf tarafından fotoğrafı çekilerek Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne şikayet edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararla yol ve kaldırıma parke çalışması durduruldu.