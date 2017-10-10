Yol çalışmasında tarihi eser sürprizi

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğancı Mahallesi Hükümet Caddesi’nde altyapı çalışması sırasında ortaya çıkan tarihi taş fark edilmeyerek üzeri kapatılıp yolun üzerine asfalt döküldükten sonra taşı gören bir esnaf tarafından fotoğrafı çekilerek Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne şikayet edildi.