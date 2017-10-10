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  3. 10 Ekim 2017 11:07

Yol çalışmasında tarihi eser sürprizi

Mersin’in Mut ilçesinde yol çalışması sırasında Roma dönemine ait kalıntılar bulundu.

Yol çalışmasında tarihi eser sürprizi

Mersin’in Mut ilçesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yol çalışması sırasında fark edilmeyerek toprak altına gömülen üzerinde yazı bulunan taş, bir esnafın başvurusu üzerine yeniden kazı yapılarak çıkarıldı. Yol çalışmasının durdurulduğu caddede kazı çalışması sürdürülüyor.

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Yol çalışmasında tarihi eser sürprizi

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğancı Mahallesi Hükümet Caddesi’nde altyapı çalışması sırasında ortaya çıkan tarihi taş fark edilmeyerek üzeri kapatılıp yolun üzerine asfalt döküldükten sonra taşı gören bir esnaf tarafından fotoğrafı çekilerek Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne şikayet edildi.

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Yol çalışmasında tarihi eser sürprizi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararla yol ve kaldırıma parke çalışması durduruldu.

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Yol çalışmasında tarihi eser sürprizi

Silifke Müzesi Müdürlüğü uzmanları da çalışma başlattı. Yapılan acil kurtarma çalışmasında tarihi değeri bulunan üzerinde yazı bulunan taşlar bulundu. Çalışmaları yürüten Silifke Müzesi Müdürlüğü yetkilileri, çok önem taşıyan tarihi taşların yolun 3-4 metre altında bulunduğunu belirtti.

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