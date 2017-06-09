Yol kenarında fuhuş pazarlığı: 10 kadın yakalandı
Konya'da gece caddeye çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle ilişkiye girdikleri öne sürülen 10 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınların, merkez Karatay İlçesi Piri Esad, Mengüç, İstanbul ve Topraklık caddeleri ile Meram İlçesi Furkan Dede caddesine çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı.
Yapılan takibin ardından harekete geçen polis, düzenledikleri operasyonla 10 kadını gözaltına aldı.
Ekip otosuna bindirilirken, polislere direnen kadınlardan Gamze C. suçsuz olduğunu iddia edip, "Ben arkadaşımı bekliyorum, bir şey yapmıyorum" dedi.