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  3. 09 Haziran 2017 09:25

Yol kenarında fuhuş pazarlığı: 10 kadın yakalandı

Konya'da gece caddeye çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle ilişkiye girdikleri öne sürülen 10 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Yol kenarında fuhuş pazarlığı: 10 kadın yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınların, merkez Karatay İlçesi Piri Esad, Mengüç, İstanbul ve Topraklık caddeleri ile Meram İlçesi Furkan Dede caddesine çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı.

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Yol kenarında fuhuş pazarlığı: 10 kadın yakalandı

Yapılan takibin ardından harekete geçen polis, düzenledikleri operasyonla 10 kadını gözaltına aldı.

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Yol kenarında fuhuş pazarlığı: 10 kadın yakalandı

Ekip otosuna bindirilirken, polislere direnen kadınlardan Gamze C. suçsuz olduğunu iddia edip, "Ben arkadaşımı bekliyorum, bir şey yapmıyorum" dedi.

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Yol kenarında fuhuş pazarlığı: 10 kadın yakalandı

Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar hakkında işlem başlatıldı.

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