Yol kesip, meydan dayağı atan kardeşlere 420 bin TL ceza kesildi!

Şüpheli iki kardeş, traktör kullanarak Rüşvenli'nin aracının önünü kesti. Araçtan inen şahıslar, akrabaları olan adamı demir sopalarla ağır şekilde darbetti. Vahşi saldırı sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan ve dişleri kırılan Rüşvenli, olayın ardından tedavi altına alınırken, pusunun kurulduğu o korku dolu anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine hızla harekete geçen polis ekipleri, kamu düzenini bozacak şekilde kavga amacıyla trafiğe çıkan şahıslar hakkında kapsamlı bir adli ve idari çalışma başlattı.

Emniyet güçlerinin yaptığı incelemeler sonucunda traktörden inerek kuyumcuya saldıran iki kardeşe toplam 420 bin TL idari para cezası uygulandı. Cezai yaptırımlar sadece para cezasıyla sınırlı kalmadı; olayda kullanılan traktör 60 gün süreyle trafikten men edilirken, traktör sürücüsünün ehliyetine de yine 60 gün süreyle el konuldu. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kamu huzurunu bozan bu tür zorbalıklara karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.