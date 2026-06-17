Yol kesip, meydan dayağı atan kardeşlere 420 bin TL ceza kesildi!
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, aralarında husumet bulunan kuyumcu kuzenleri Ahmet Rüşvenli'nin aracının yolunu traktörle keserek demir sopalarla darbeden iki kardeşe emniyet güçlerince toplam 420 bin TL idari para cezası kesildi.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan ve kamu düzenini bozarak trafik güvenliğini tehlikeye atan şiddet olayına kolluk kuvvetleri tarafından ağır bir idari yaptırım uygulandı. Husumetli oldukları akrabaları olan kuyumcunun yolunu traktörle kesip demir sopalarla darbeden iki şüpheliye rekor düzeyde idari para cezası kesildi. İstanbul'da 25 yıl yaşadıktan sonra memleketi Hatay'a dönerek kuyumculuk yapmaya başlayan Ahmet Rüşvenli, aracıyla seyir halindeyken daha önceden husumetli olduğu kendi kuzenleri tarafından hedef alındı.
Şüpheli iki kardeş, traktör kullanarak Rüşvenli'nin aracının önünü kesti. Araçtan inen şahıslar, akrabaları olan adamı demir sopalarla ağır şekilde darbetti. Vahşi saldırı sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan ve dişleri kırılan Rüşvenli, olayın ardından tedavi altına alınırken, pusunun kurulduğu o korku dolu anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine hızla harekete geçen polis ekipleri, kamu düzenini bozacak şekilde kavga amacıyla trafiğe çıkan şahıslar hakkında kapsamlı bir adli ve idari çalışma başlattı.
Emniyet güçlerinin yaptığı incelemeler sonucunda traktörden inerek kuyumcuya saldıran iki kardeşe toplam 420 bin TL idari para cezası uygulandı. Cezai yaptırımlar sadece para cezasıyla sınırlı kalmadı; olayda kullanılan traktör 60 gün süreyle trafikten men edilirken, traktör sürücüsünün ehliyetine de yine 60 gün süreyle el konuldu. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kamu huzurunu bozan bu tür zorbalıklara karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.