  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yol ortasında dehşet anları: Beş kişi tarafından öldüresiye dövüldü

Yol ortasında dehşet anları: Beş kişi tarafından öldüresiye dövüldü

Ankara'da yol ortasında bir kişinin 5 kişi tarafından darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Yol ortasında dehşet anları: Beş kişi tarafından öldüresiye dövüldü - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Bir kişi, kimliği belirsiz 5 kişi tarafından yol ortasında darbedildi. Grubun, yere düşen kişiye tekme ve yumruklarla darbetmesi cep telefonuyla kayda alındı. 

1 / 3
Yol ortasında dehşet anları: Beş kişi tarafından öldüresiye dövüldü - Resim: 2

Aldığı darbelerle yaralanan kişi, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

2 / 3
Yol ortasında dehşet anları: Beş kişi tarafından öldüresiye dövüldü - Resim: 3
3 / 3