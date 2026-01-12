Yol ortasında dehşet anları: Beş kişi tarafından öldüresiye dövüldü
Ankara'da yol ortasında bir kişinin 5 kişi tarafından darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Bir kişi, kimliği belirsiz 5 kişi tarafından yol ortasında darbedildi. Grubun, yere düşen kişiye tekme ve yumruklarla darbetmesi cep telefonuyla kayda alındı.
Aldığı darbelerle yaralanan kişi, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
