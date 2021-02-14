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  3. 14 Şubat 2021 14:25

Yol ortasında türbe: Görenler durup dua ediyor

Çorum’da belediyenin yol yapım çalışmaları sırasında sokak ortasında kalan yaklaşık 100 yıllık Safar Dede Türbesi dikkat çekiyor.

Yol ortasında türbe: Görenler durup dua ediyor

Kente Yavruturna Mahallesi'nde 'Garip Dede' türbesinin ardından 100 yıllık ‘Safar Dede’ ve ‘Kan Dede’ türbelerinin de yol yapım çalışmaları kapsamında yeni yerine taşınması için çalışma başlatıldı.

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Yol ortasında türbe: Görenler durup dua ediyor

Türbelerin, belediye ekiplerince Kadeş Barış Meydanı yanında oluşturulan alana taşınması kararlaştırıldı.

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Yol ortasında türbe: Görenler durup dua ediyor

Türbelerin taşınma süreci sürerken, yol ortasında kalan yaklaşık 100 yıllık Safar Dede Türbesi’ni ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Yol ortasında türbe: Görenler durup dua ediyor

Vatandaşlar ile sürücüler, araçlarını durdurup türbe başında dua ediyor.

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