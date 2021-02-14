Yol ortasında türbe: Görenler durup dua ediyor
Çorum’da belediyenin yol yapım çalışmaları sırasında sokak ortasında kalan yaklaşık 100 yıllık Safar Dede Türbesi dikkat çekiyor.
Kente Yavruturna Mahallesi'nde 'Garip Dede' türbesinin ardından 100 yıllık ‘Safar Dede’ ve ‘Kan Dede’ türbelerinin de yol yapım çalışmaları kapsamında yeni yerine taşınması için çalışma başlatıldı.
Türbelerin, belediye ekiplerince Kadeş Barış Meydanı yanında oluşturulan alana taşınması kararlaştırıldı.
Türbelerin taşınma süreci sürerken, yol ortasında kalan yaklaşık 100 yıllık Safar Dede Türbesi’ni ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.