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  4. Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, yol ringe döndü!

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, yol ringe döndü!

Bursa'da iki sürücü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücüler birbirlerine acımadan vururken; bu anlar saniye saniye kaydedildi.

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, yol ringe döndü! - Resim: 1

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi UEDAŞ binası yanında meydana geldi.

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Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, yol ringe döndü! - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde iki sürücünün yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü.

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Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, yol ringe döndü! - Resim: 3

Araçlarından inip birbirlerine tepki gösteren ve ses tonunu yükselten taraflar kavgaya başladı.

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Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, yol ringe döndü! - Resim: 4

Birbirine Yumruklarla vuran sürücüleri gören çevredekiler araya girerken kavga son buldu.

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