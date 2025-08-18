  1. Anasayfa
  Yol verme tartışmasında birbirlerine giren trafik magandaları ''pes'' dedirtti!

Yol verme tartışmasında birbirlerine girip, ambulansa bile yol vermediler

İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında kavgaya tutuşan sürücüler, dakikalarca ambulansa yol vermedi. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
İstanbul Kağıthane'de bir kargo kamyonu sürücüsü ile otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle sokak içerisinde tartışmaya başladı.

İki sürücü de birbirine yol vermemek için direnirken bu sırada arkada ise bir ambulansın beklediği görüldü. 

Ambulans sürücüsü defalarca siren çalarak yol istedi ancak sürücülerin tartışması bir türlü sonlanmadı. 

Dakikalar sonra araçlarına binen sürücüler sokaktan ayrıldı. O anlar kameraya yansıdı.

