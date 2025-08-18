Yol verme tartışmasında birbirlerine girip, ambulansa bile yol vermediler
İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında kavgaya tutuşan sürücüler, dakikalarca ambulansa yol vermedi. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
İstanbul Kağıthane'de bir kargo kamyonu sürücüsü ile otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle sokak içerisinde tartışmaya başladı.
1 / 5
İki sürücü de birbirine yol vermemek için direnirken bu sırada arkada ise bir ambulansın beklediği görüldü.
2 / 5
Ambulans sürücüsü defalarca siren çalarak yol istedi ancak sürücülerin tartışması bir türlü sonlanmadı.
3 / 5
Dakikalar sonra araçlarına binen sürücüler sokaktan ayrıldı. O anlar kameraya yansıdı.
4 / 5