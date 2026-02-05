Yol verme tartışmasında ortalık savaş alanına döndü; ''Çıkar silahı sık lan şuna!'' diye bağırdı

Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirenlerin 31 Ocak’ta ‘dur’ ihtarına uymayan ve sürücüsüne ceza yazılan otomobildeki şüpheliler olduğu tespit edildi. A.Y. (22), Ö.A. (22) ve E.K. (19) yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin, ‘dur’ ihtarına uymamalarından önce yol verme tartışması yaşadıkları, karşı tarafı darbederek araçlarına zarar verdikleri tespit edildi. Araç sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ayrıca 5 bin 211 TL ek idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu ve otomobil trafikten men edildi. (DHA)