  4. Yola atlayan kadın trafiği birbirine kattı

Bursa'da caddeye çıkan bir kadın trafiği durdurarak araçların geçişine izin vermedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde Yeni Yalova Yolu Bulvarı’nda meydana geldi. Akan trafikte yola atlayan kadın, kollarını açarak araçların ilerlemesine izin vermedi. 

Kadının yolu kapatması nedeniyle caddede kısa sürede uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kadın, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle bölgeden uzaklaştırılırken, trafik normale döndü. (DHA)

