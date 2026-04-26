Yolcu minibüsü dere yatağına yuvarlandı: Yaralılar var
Muş'un Korkut ilçesinde yolcu minibüsünün dere yatağına devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, sabah saatlerinde Korkut ilçesi Karakale mevkisinde meydana geldi. Muş’tan Bulanık yönüne giden yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar, ekipler ve çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi ve Korkut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
