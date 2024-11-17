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Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Samsun-Adana seferini yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular son anda tahliye edilerek kurtarıldı.

Kaynak: İHA
Yolcu otobüsü alev topuna döndü - Resim: 1

Samsun'dan Adana yönüne giden S.S.'nin sürücülüğünü yaptığı Mercedes marka yolcu otobüsü, Pozantı-Tarsus istikameti Damlama mevkiine geldiği sırada motor kısmından alev aldı. 

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Yolcu otobüsü alev topuna döndü - Resim: 2

Yangını fark eden sürücü otobüsü otoyolun güvenlik şeridine çekip hemen yolcuları tahliye etmeye başladı. Araçta bulunan 30 yolcu ile görevliler tahliye edilerek canlarını son anda kurtardı.

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Yolcu otobüsü alev topuna döndü - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otobüsü söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler yangını söndürdüğünde otobüsten geriye demir yığını kaldı.

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Yolcu otobüsü alev topuna döndü - Resim: 4

Araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Yolcular otobüsün Samsun'dan çıktıktan sonra sürekli arıza verdiğini öne sürdü.

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