Yolcu otobüsü alev topuna döndü
Samsun-Adana seferini yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular son anda tahliye edilerek kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Samsun'dan Adana yönüne giden S.S.'nin sürücülüğünü yaptığı Mercedes marka yolcu otobüsü, Pozantı-Tarsus istikameti Damlama mevkiine geldiği sırada motor kısmından alev aldı.
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Yangını fark eden sürücü otobüsü otoyolun güvenlik şeridine çekip hemen yolcuları tahliye etmeye başladı. Araçta bulunan 30 yolcu ile görevliler tahliye edilerek canlarını son anda kurtardı.
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İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otobüsü söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler yangını söndürdüğünde otobüsten geriye demir yığını kaldı.
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Araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Yolcular otobüsün Samsun'dan çıktıktan sonra sürekli arıza verdiğini öne sürdü.
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