Yolcu otobüsü alev topuna döndü
Batman'da bir tur şirketine ait yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı. Alev topuna dönen otobüs, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Batman-Hasankeyf kara yolunda akşam saatlerinde bir tur şirketine ait olduğu belirtilen yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
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Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağa çekerek yolcuları tahliye etti.
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İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Otobüsü saran alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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