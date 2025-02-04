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Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Batman'da bir tur şirketine ait yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı. Alev topuna dönen otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
Yolcu otobüsü alev topuna döndü - Resim: 1

Batman-Hasankeyf kara yolunda akşam saatlerinde bir tur şirketine ait olduğu belirtilen yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. 

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Yolcu otobüsü alev topuna döndü - Resim: 2

Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağa çekerek yolcuları tahliye etti.

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Yolcu otobüsü alev topuna döndü - Resim: 3

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

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Yolcu otobüsü alev topuna döndü - Resim: 4

Otobüsü saran alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 

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