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Yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı

Diyarbakır’da özel bir firmaya ait şehirlerarası otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre; şoför ile birlikte 29 yolcusu olan otobüste 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı - Resim: 1

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan Iğdır’a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu şehirlerarası otobüs kontrolden çıkarak devrildi.

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Yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.

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Yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı - Resim: 3

Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken,1’i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı - Resim: 4

Kazada, şoför ve muavin gözaltını alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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