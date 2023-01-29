Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

3 ÖLÜ, 25 YARALI

Güvenlik güçleri karayolu üzerinde önlem alarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden 3 kişi de otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.