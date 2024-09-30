Yolcu otobüsünde can pazarı: Bir anda alev topuna döndü
Bursa'da 35 yolcunun bulunduğu otobüs seyir halindeyken bir anda alev aldı. Aracı yol kenarına çeken şoför, yolcuları tahliye ederken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
İnegöl'den aldığı 35 yolcusuyla Bursa'ya gitmek için yola çıkan yolcu otobüsü, saat 09.30 sıralarında ilçenin Ümitalan mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı.
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Alevleri fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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