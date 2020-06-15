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  3. 15 Haziran 2020 09:25

Yolcu otobüsünde corona virüslü yolcu ihbarı!

Yeni tip corona virüslü (Covid-19) hasta bulunduğu ihbarı üzerine Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne getirilen Kırıkkale-Antalya seferini yapan otobüsteki yolcular sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Yolcu otobüsünde corona virüslü yolcu ihbarı!

Yeni tip corona virüslü (Covid-19) hasta bulunduğu ihbarı üzerine Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne getirilen Kırıkkale-Antalya seferini yapan otobüsteki yolcular sağlık ekiplerince kontrol edildi.

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Yolcu otobüsünde corona virüslü yolcu ihbarı!

Alınan bilgiye göre, bir turizm firmasına ait 06 AAG 453 plakalı yolcu otobüsünde Kovid-19 hastası bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

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Yolcu otobüsünde corona virüslü yolcu ihbarı!

Burdur yakınlarında içerisinde 22 yolcusu bulunan otobüsü durduran ekipler, araçtan kimsenin inmesine izin vermedi. Otobüsten, eskort eşliğinde geldiği Burdur'da 4, yol güzergahındaki Bucak ilçesinde de 3 yolcu indi.

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Yolcu otobüsünde corona virüslü yolcu ihbarı!

Sağlık kontrolünden geçirilen yolcular herhangi bir olumsuzluk görülmemesi üzerine evlerine gönderildi.

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