Yolcu otobüsünde dehşet! Yolcular içindeyken alev alev yandı

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden otobüs şoförü hızlıca yolcuları tahliye etti.