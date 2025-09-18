Yolcu otobüsünde uçan tekmeli, yumruklu kavga kamerada
Elazığ'da halk otobüsünde, şoför ile yolcu arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde Yurtbaşı beldesine ait halk otobüsünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle şoför ile yolcu arasında çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Yaşanan kavga, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)
