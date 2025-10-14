Yolcu treni, öğrenci servisini biçti: Çok sayıda yaralı var
Muş'ta yolcu treni hemzemin geçitte öğrenci servisine çarptı. Kazada 17 öğrenci yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Hemgeçit mevkiinde meydana geldi. Yolcu treni, hemzemin geçitte öğrenci servis minibüsüne çarptı. Savrulan serviste bulunan 17 öğrenci hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
