  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yolcu treni, öğrenci servisini biçti: Çok sayıda yaralı var

Yolcu treni, öğrenci servisini biçti: Çok sayıda yaralı var

Muş'ta yolcu treni hemzemin geçitte öğrenci servisine çarptı. Kazada 17 öğrenci yaralandı.

Kaynak: DHA
Yolcu treni, öğrenci servisini biçti: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Hemgeçit mevkiinde meydana geldi. Yolcu treni, hemzemin geçitte öğrenci servis minibüsüne çarptı. Savrulan serviste bulunan 17 öğrenci hafif yaralandı.

1 / 4
Yolcu treni, öğrenci servisini biçti: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 / 4
Yolcu treni, öğrenci servisini biçti: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

3 / 4
Yolcu treni, öğrenci servisini biçti: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4
4 / 4