Yolcu treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kütahya'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan 55 yaşındaki kadına yolcu treni çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: DHA
Bahçelievler Mahallesi Çeçen Sokak üzerinde bulunan geçidi kullanmak isteyen R.K.(55) adlı kadın, bölgeden geçen yolcu treninin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada trenin altında kalan K. için hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı teknik çalışmaların ardından R.K.’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi.
Olayla ilgili adli soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.
