Yolcu treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada trenin altında kalan K. için hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.