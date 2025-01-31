Yolcu uçağı helikopter ile çarpışıp düşmüştü... Kurtulan olmadı

Başkan Trump, askeri helikopterin pilotunun yolcu uçağını görebileceğini ve çarpışmayı önlemek için manevra yapabilecek durumda olduğunu, ancak bunu yapmadığını belirtti. Trump, "Helikopterin durma kabiliyeti vardı. Yukarı veya aşağı gidebilirdi, dönebilirdi, hızını azaltabilirdi. Ancak, belli ki yaptığı dönüş doğru bir dönüş değildi ve kendisine söylenenin tam tersini yaptı. Helikopterin pilotu, çarpışmadan kaçınmak için birçok fırsata sahipti ama ne yazık ki bu fırsatları kullanmadı" dedi.