Yolcu uçağı helikopter ile çarpışıp düşmüştü... Kurtulan olmadı
ABD'nin başkenti Washington DC'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükselirken, kazaya karışan askeri helikopterin pilotunun yolcu uçağına bilinçli olarak çarptığı öne sürüldü.
ABD'nin başkenti Washington DC'de Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inişe hazırlanan yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışma sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında kazada kurtulan olmadığını belirterek, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Trump, "Yolcu uçağında sevdikleri bulunanlar için çok ama çok üzgünüz. Hissettiğiniz acıyı ancak hayal edebiliriz. Daha kötüsü olamaz. First Lady, ben ve 340 milyon ABD'li adına kalplerimiz sizlerle birlikte paramparça oldu. Dualarımız sizinle ve önümüzdeki günlerde çok ama çok gayretli bir şekilde çalışacağız. Gözyaşlarınızı silmek ve size bağlılığımızı, sevgimizi ve desteğimizi sunmak için buradayız” dedi.
Trump, Federal Havacılık İdaresi (FAA), Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve ABD ordusunun kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattığını duyurdu. ABD'nin yeni Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin görevinin ikinci gününde bu trajik kazayla karşı karşıya kaldığını belirten Trump, "Olayın tam olarak nedenini anlamak için yorulmadan çalışacağız. Tüm ilgili kurumlar kapsamlı bir inceleme yürütüyor" dedi.
Trump, FAA'ya yeni bir komiser vekili atadığını açıklayarak, Christopher Rochelle'in bu soruşturmayı yakından takip edeceğini belirtti. “Havacılık sistemimizde çalışanlar için yalnızca en yüksek standartları uygulamak zorundayız” ifadelerini kullanan Trump, eski başkanlar Joe Biden ve Barrack Obama yönetiminin düşük standartlarını eleştirdi.
Başkan Trump, askeri helikopterin pilotunun yolcu uçağını görebileceğini ve çarpışmayı önlemek için manevra yapabilecek durumda olduğunu, ancak bunu yapmadığını belirtti. Trump, "Helikopterin durma kabiliyeti vardı. Yukarı veya aşağı gidebilirdi, dönebilirdi, hızını azaltabilirdi. Ancak, belli ki yaptığı dönüş doğru bir dönüş değildi ve kendisine söylenenin tam tersini yaptı. Helikopterin pilotu, çarpışmadan kaçınmak için birçok fırsata sahipti ama ne yazık ki bu fırsatları kullanmadı" dedi.