Yolda bulduğu yaralı köpeği kurtarmak için 80 kilometre katetti

Veteriner Hekim Murat Horan, Alıcı çiftine yaralı köpeğin vücudunda kırık olmadığı ancak baş bölgesinden darbe aldığı ve çarpmanın etkisiyle şoka girmiş olabileceği bilgisini verdi. İç kanama riskine karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Horan, Alıcı çiftine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Abdurrahim Alıcı, AA muhabirine, köpeğin yaşadığını fark edince tereddüt etmeden köpeği hayatta tutmaya karar verdiğini ve veteriner aramaya başladığını söyledi.