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  3. 16 Şubat 2021 21:37

Yolda kalan TIR trafiği felç etti

Maltepe'de akşam saatlerinde arıza yaparak yolda kalan TIR yolda kalınca, Maltepe yönü araç trafiğine kapatıldı.

Yolda kalan TIR trafiği felç etti

Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Maltepe istikametinde akşam saatlerinde arıza yapan TIR, yolda kaldı. Bu nedenle Maltepe yönü trafiğe kapatıldı.

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Yolda kalan TIR trafiği felç etti

Ataşehir yönü ise araçlar tarafından bir süre çift yönlü kullanıldı. Caddeye asayiş ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, caddeye girmek isteyen araç sürücülerini ara sokaklara yönlendirdi.

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Yolda kalan TIR trafiği felç etti

Bazı İETT otobüsleri, geri geri gitmek zorunda kaldı. Ara sokaklara giremeyen İETT otobüsleri içindeki yolcular araçtan inerek evlerine yaya olarak gitmek zorunda kaldı.

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Yolda kalan TIR trafiği felç etti

TIR şoförü İsmet Karakoç, “Arıza yaptık, kendimizi sağa atmaya çalıştık ama atamadık. Yol kapandı. 10 dakika sonra açılacak." dedi.

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