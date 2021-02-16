Yolda kalan TIR trafiği felç etti
Maltepe'de akşam saatlerinde arıza yaparak yolda kalan TIR yolda kalınca, Maltepe yönü araç trafiğine kapatıldı.
Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Maltepe istikametinde akşam saatlerinde arıza yapan TIR, yolda kaldı. Bu nedenle Maltepe yönü trafiğe kapatıldı.
Ataşehir yönü ise araçlar tarafından bir süre çift yönlü kullanıldı. Caddeye asayiş ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, caddeye girmek isteyen araç sürücülerini ara sokaklara yönlendirdi.
Bazı İETT otobüsleri, geri geri gitmek zorunda kaldı. Ara sokaklara giremeyen İETT otobüsleri içindeki yolcular araçtan inerek evlerine yaya olarak gitmek zorunda kaldı.