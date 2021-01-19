Yolda yürüyen talihsiz turistin başına buz kitlesi düştü

İstanbul’un göbeği Şişli’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Cadde üzerinde yürüyen erkek bir turistin başına binadan bir buz kütlesi düştü. Neye uğradığını şaşıran adam yere savrularak yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise panik yaşadı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken turist tedavi altına alınırken, binadakiler ise fırçayla çatıdaki karları aşağıya atarak temizledi.



