Yolda yürüyen talihsiz turistin başına buz kitlesi düştü
İstanbul Şişli'de gerçekleşen olayda, yılda yürümekte olan turistin başına buz kitlesi düşerken talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.
İstanbul’un göbeği Şişli’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Cadde üzerinde yürüyen erkek bir turistin başına binadan bir buz kütlesi düştü. Neye uğradığını şaşıran adam yere savrularak yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise panik yaşadı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken turist tedavi altına alınırken, binadakiler ise fırçayla çatıdaki karları aşağıya atarak temizledi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 gün süren yoğun kar yağışı sonrası don yaşanan bir binanın çatısında buz sarkıtları oluştu.
Öğle saatlerinde cadde üzerindeki kaldırımda yürüyen erkek bir turistin başına binadan buz kütlesi düştü. Neye uğradığını şaşıran turist, başından yaralanarak yere savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildiği esnada vatandaşlar turistin başına müdahale etti.