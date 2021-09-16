Yoldan geçen hünnap tüccarı sayesinde hayatı değişti
Adana’nın Kozan ilçesinde 5 yıldır arazisinde hünnap yetiştiren ancak satamadığı için pes etmek üzere olan çiftinin hayatını yoldan geçen bir tüccar değiştirdi.
35 yaşındaki Şahin Bolat, 5 yıl önce 14 dönüm araziye 300 hünnap ağacı dikti. Çiftçinin 5 yıl boyunca ilaç kullanmadan ürettiği meyveleri sadece bilenler kilo ile alırken, Bolat pazarında sorun yaşadığı hünnap ağaçlarını söküp yerine ceviz fidanı dikmeyi planladı. Bolat'ın hayatı, bahçenin yanından geçen bir hünnap tüccarı sayesinde değişti.
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ZİNCİR MARKETLERE KİLOSUNU 10-18 LİRADAN VERİYOR
Hünnapın kilosunun zincir marketlerde 10-18 TL’den satıldığını belirten Bolat, "Ben Adana’ya 8 TL’den verdim.
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Ben pazar bulamadığım için vazgeçmiştim. Yoldan geçen bir tüccar fark etti. Hepsini o aldı ve güzel para kazandırdı.
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Sirkesi de reçeli de yapılıyor. Herkesin evinin önüne hobi amaçlı dikmesini tavsiye ederim” dedi.
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