  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yollar buz pistine döndü, frenler tutmadı: Onlarca araç birbirine girdi

Yollar buz pistine döndü, frenler tutmadı: Onlarca araç birbirine girdi

Sivas kent merkezinde yollarda oluşan buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi. 51 aracın karıştığı kazalarda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: DHA
Yollar buz pistine döndü, frenler tutmadı: Onlarca araç birbirine girdi - Resim: 1

Sivas'ta gece etkili olan yağmurun ardından ıslanan yollar, sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına inmesi ile buz tuttu. Sabah erken saatlerde trafiğe çıkan sürücüler, buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

1 / 7
Yollar buz pistine döndü, frenler tutmadı: Onlarca araç birbirine girdi - Resim: 2

Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi ile Eğriköprü Mahallesi Yüksel Yancı Caddesi'nde buzlanma nedeni ile çok sayıda trafik kazası yaşandı. 

2 / 7
Yollar buz pistine döndü, frenler tutmadı: Onlarca araç birbirine girdi - Resim: 3

51 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI; 3 YARALI

Buzlanma nedeni ile 22 hasarlı, 3 yaramalı trafik kazası yaşandığı bildirildi. 51 aracın, kent merkezinin farklı noktalarında meydana gelen kazalara karıştığı belirtildi. Kazalarda 3 kişi hafif yaralandı. 

3 / 7
Yollar buz pistine döndü, frenler tutmadı: Onlarca araç birbirine girdi - Resim: 4

Kazalar nedeniyle Bağdat Caddesi Kızılırmak Köprüsü yakınlarında trafik yoğunluğu oluştu. 

4 / 7