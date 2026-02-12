Yollar buz pistine döndü, frenler tutmadı: Onlarca araç birbirine girdi
Sivas kent merkezinde yollarda oluşan buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi. 51 aracın karıştığı kazalarda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: DHA
Sivas'ta gece etkili olan yağmurun ardından ıslanan yollar, sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına inmesi ile buz tuttu. Sabah erken saatlerde trafiğe çıkan sürücüler, buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi ile Eğriköprü Mahallesi Yüksel Yancı Caddesi'nde buzlanma nedeni ile çok sayıda trafik kazası yaşandı.
51 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI; 3 YARALI
Buzlanma nedeni ile 22 hasarlı, 3 yaramalı trafik kazası yaşandığı bildirildi. 51 aracın, kent merkezinin farklı noktalarında meydana gelen kazalara karıştığı belirtildi. Kazalarda 3 kişi hafif yaralandı.
Kazalar nedeniyle Bağdat Caddesi Kızılırmak Köprüsü yakınlarında trafik yoğunluğu oluştu.
