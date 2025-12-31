  1. Anasayfa
  4. Yollar buz pistine döndü; kazalar peş peşe geldi

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Sürücülerin zor anları kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Yollar buz pistine döndü; kazalar peş peşe geldi - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yollar buz pistine döndü; kazalar peş peşe geldi - Resim: 2

Yağışla birlikte bazı noktalarda kar birikmesi nedeniyle sürücüler yavaş ilerlerken, araçların zaman zaman güçlükle seyrettiği görüldü.

Yollar buz pistine döndü; kazalar peş peşe geldi - Resim: 3

Yolda kalan bazı araçlar çevredekilerin yardımıyla itilerek güvenli alana çekildi.

Yollar buz pistine döndü; kazalar peş peşe geldi - Resim: 4

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kent merkezinde ve kırsal mahallelerde, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

