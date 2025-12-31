Yollar buz pistine döndü; kazalar peş peşe geldi
Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Sürücülerin zor anları kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yağışla birlikte bazı noktalarda kar birikmesi nedeniyle sürücüler yavaş ilerlerken, araçların zaman zaman güçlükle seyrettiği görüldü.
Yolda kalan bazı araçlar çevredekilerin yardımıyla itilerek güvenli alana çekildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kent merkezinde ve kırsal mahallelerde, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda kar temizleme çalışması yaptı.
