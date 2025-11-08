Yollara taşan indirim kuyruğu kamerada: Saatlerce beklediler...
Mersin’de bir iş yerinin açılışa özel yapılan indirimler nedeniyle trafiği bile sıkıştıran kuyruğa neden oldu. Bazı vatandaşlar istediğini aldı, bazıları ise eli boş döndü.
Mersin’in Mezitli ilçesi Davultepe 75. Yıl Mahallesi’nde yeni açılan bir züccaciye mağazası, açılışa özel indirim yapacağını duyurdu.
Sabahın erken saatlerinde mağaza önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Zaman zaman kalabalık içinde ufak çaplı gerginlikler yaşansa da vatandaşlar çoğu zaman sıralarını koruyarak beklemeye devam etti.
Saatlerce sıra bekleyenlerin yanı sıra, kalabalığın yoğunluğu nedeniyle sıranın kendisine ulaşmayacağını düşünen bazı vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı.
