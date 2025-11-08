  1. Anasayfa
  4. Yollara taşan indirim kuyruğu kamerada: Saatlerce beklediler...

Mersin’de bir iş yerinin açılışa özel yapılan indirimler nedeniyle trafiği bile sıkıştıran kuyruğa neden oldu. Bazı vatandaşlar istediğini aldı, bazıları ise eli boş döndü.

Kaynak: İHA
Yollara taşan indirim kuyruğu kamerada: Saatlerce beklediler... - Resim: 1

Mersin’in Mezitli ilçesi Davultepe 75. Yıl Mahallesi’nde yeni açılan bir züccaciye mağazası, açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. 

Yollara taşan indirim kuyruğu kamerada: Saatlerce beklediler... - Resim: 2

Sabahın erken saatlerinde mağaza önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Yollara taşan indirim kuyruğu kamerada: Saatlerce beklediler... - Resim: 3

Zaman zaman kalabalık içinde ufak çaplı gerginlikler yaşansa da vatandaşlar çoğu zaman sıralarını koruyarak beklemeye devam etti. 

Yollara taşan indirim kuyruğu kamerada: Saatlerce beklediler... - Resim: 4

Saatlerce sıra bekleyenlerin yanı sıra, kalabalığın yoğunluğu nedeniyle sıranın kendisine ulaşmayacağını düşünen bazı vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı. 

