Yollarda bayram trafiği ! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Bayram tatilinde yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Kocaeli bölümünde yoğunluğa neden oluyor. Dün akşam TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, trafik durma noktasına geldi.
Cuma akşamından bayram tatiline çıkanlar; Marmara Bölgesi'ndeki yollarda yoğunluğa neden oldu.
Trafiğin aksadığı güzergahlardan biri, Avrupa ile Anadolu arasında bağlantıyı sağlayan Anadolu Otoyolu. Yolun özellikle Kocaeli ve Bolu kesimlerinde; uzun araç kuyrukları oluştu.