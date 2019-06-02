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  3. 02 Haziran 2019 08:52

Yollarda bayram trafiği ! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Bayram tatilinde yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Kocaeli bölümünde yoğunluğa neden oluyor. Dün akşam TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, trafik durma noktasına geldi.

Yollarda bayram trafiği ! Kilometrelerce kuyruk oluştu

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Yollarda bayram trafiği ! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Cuma akşamından bayram tatiline çıkanlar; Marmara Bölgesi'ndeki yollarda yoğunluğa neden oldu.

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Yollarda bayram trafiği ! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Trafiğin aksadığı güzergahlardan biri, Avrupa ile Anadolu arasında bağlantıyı sağlayan Anadolu Otoyolu. Yolun özellikle Kocaeli ve Bolu kesimlerinde; uzun araç kuyrukları oluştu.

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Yollarda bayram trafiği ! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kocaeli'deki Dilovası Mevkii ile Mermerciler Gişesi'nde; Jandarma ekipleri helikopterle denetim yaptı.

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