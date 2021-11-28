Yollarda canımız artık ''trafiğin kraliçeleri''ne emanet
Ankara'da görevli kadın trafik polisleri, araç yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde, trafik düzenini sağlamak için özveriyle görev yapıyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü`nde görevli polis memurları Özge Karacan, Selda Akçal ve Özlem Sözeyatarlar, başta "Ankara`nın kalbi" olarak nitelendirilen 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Genelkurmay ve Kuğulu Park kavşakları olmak üzere kent genelinde düzenli trafik akışı için sürücüleri yönlendiriyor.
Kadın polisler, meslek seçiminde nelerin etkili olduğunu, özellikle araç yoğunluğunun olduğu anlarda trafik düzenini sağlamak için nasıl çalışma yürüttüklerini ve gençler başta olmak üzere vatandaşların kendilerine olan ilgisini anlattı.
Özge Karacan, 3 yıldır Ankara`da trafik polisi olarak görev yaptığını ve bu mesleğin çocukluk hayali olduğunu söyledi.
Akrabaları arasında ve yakın çevresinde çok fazla polis bulunduğunu, mesleğini seçerken onların özverili çalışmalarından etkilendiğini aktaran Karacan, polis olarak görev yapmaktan mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.