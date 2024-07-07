Yollarda yeni dönem! Akıllı ulaşım sistem kuruluyor: 3 büyükşehirde uygulanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yollara akıllı ulaşım sistemlerinin (AUS) kurulacağını söyleyp konuyla ilgili detaylı bilgi verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yollara akıllı ulaşım sistemlerinin (AUS) kurulacağını açıkladı. Uraloğlu, projeyi, 23 Kasım 2026'da bitirmeyi hedeflediklerini bildirerek, "Projenin saha keşifleri ve detaylı dokümantasyon hazırlıkları tamamlandı. Yakın zamanda saha kurulumları başlayacak. Ayrıca yazılım analiz ve tasarım kabulü sonrası da yazılım geliştirme aşaması başlayacak." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi" ve "Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi"nde gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi.
İLK ETAPTA ÜÇ ŞEHİRE GELİYOR
Akıllı ulaşım sistemleri nesnelerin interneti merkez yazılımının (AUS IoT) ilk etapta Ankara, Antalya ve İstanbul Karayolları Bölge Müdürlüğündeki kontrol merkezlerinde yapılacağını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu ile yeni nesil iletişim teknoloji ve protokolleri kullanılarak haberleşme ile uyarı senaryolarının gerçekleştirileceği 30 kilometrelik kesimde pilot sahada bir proje başlattık.