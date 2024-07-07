Yollarda yeni dönem! Akıllı ulaşım sistem kuruluyor: 3 büyükşehirde uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yollara akıllı ulaşım sistemlerinin (AUS) kurulacağını açıkladı. Uraloğlu, projeyi, 23 Kasım 2026'da bitirmeyi hedeflediklerini bildirerek, "Projenin saha keşifleri ve detaylı dokümantasyon hazırlıkları tamamlandı. Yakın zamanda saha kurulumları başlayacak. Ayrıca yazılım analiz ve tasarım kabulü sonrası da yazılım geliştirme aşaması başlayacak." ifadesini kullandı.