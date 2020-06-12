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  3. 12 Haziran 2020 13:25

Yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtılar!

Bursa'da, asker uğurlamak için konvoy yaparak caddeyi trafiğe kapatan kalabalık grup, araçlarından inerek eğlendi. Gruptakilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülürken, diğer sürücüler ve çevredekiler koronavirüs önlemlerine uyulmamasına tepki gösterdi.

Yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtılar!

Bursa'da dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 4’üncü Cadde’de asker uğurlaması için konvoy yapanlar, caddeyi bir süre trafiğe kapattı.

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Yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtılar!

Yaklaşık 8 araçlık konvoy oluşturan gençler, cadde üzerinde araçlarından inerek, askere gidecek olan kişiyi havaya attı.

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Yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtılar!

Bu sırada cadde üzerinde bulunan diğer araç sürücüleri ile evlerinde olan bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

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Yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtılar!

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan bir vatandaş ise konvoydakileri eleştirerek, ''Yolu kapatıp, asker uğurlaması yapıldı. Hiçbir koronavirüs önlemi alınmadı. Ayrıca havaya ateş açıldı'' dedi.

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