Kariyerini bırakıp, otostopla dünya turuna çıktı
Özel bir okulda yönetici olarak çalışan 34 yaşındaki Nurtaç Seçen, kurumsal işinden istifa ederek otostopla dünyayı gezmeye başladı. Çalıştığı dönemde bir günlük hafta sonu tatillerinde Türkiye turunu tamamlayan Seçen, artık dünyayı geziyor.
Gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi çok sevdiğini belirten Seçen, çalıştığı dönemde hafta sonu tatillerinde yurt içindeki şehirleri gezerek Türkiye turunu çoktan tamamladığını ve dünya ülkelerini gezmeye devam edeceğini söylüyor.
“İSTİFA EDER ETMEZ AVRUPA TURUNA ÇIKTIM” Geçen yıl kurumsal işinden istifa eden Seçen dünya turu serüvenin nasıl başladığını anlattı. Seçen, “Çalışırken bir gün izinlerimde Türkiye’de geziyordum. Bu izinlerle Türkiye turumu neredeyse tamamladım. Tabii zor oldu bir günde bir şehri gezmek zor oluyordu.
Akşam iş çıkışı koşturarak uçağa yetişmeye çalışıyordum. Gittiğim şehirde sabah erkenden uyanıp bir günde şehri gezip akşamında İstanbul’a geri dönüyordum. Param vardı ama vaktim yoktu. ‘Param olmayıp vaktimi nakde ve duygusal zevke de çevirebilirim, işi bırakıp tamamen gezmek istiyorum’ dedim. Bir günlük izinlerle gezmek bana yetmedi. İstifa ettim. İstifa eder etmez Avrupa turuna çıktım. 15 gün içinde 7-8 ülke gezdim. Daha sonra Asya kıtasına geçtim. Arap Yarımadası turuna başladım. Pandemiden dolayı geri dönmek zorunda kaldım” dedi.