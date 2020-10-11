Kariyerini bırakıp, otostopla dünya turuna çıktı

Akşam iş çıkışı koşturarak uçağa yetişmeye çalışıyordum. Gittiğim şehirde sabah erkenden uyanıp bir günde şehri gezip akşamında İstanbul’a geri dönüyordum. Param vardı ama vaktim yoktu. ‘Param olmayıp vaktimi nakde ve duygusal zevke de çevirebilirim, işi bırakıp tamamen gezmek istiyorum’ dedim. Bir günlük izinlerle gezmek bana yetmedi. İstifa ettim. İstifa eder etmez Avrupa turuna çıktım. 15 gün içinde 7-8 ülke gezdim. Daha sonra Asya kıtasına geçtim. Arap Yarımadası turuna başladım. Pandemiden dolayı geri dönmek zorunda kaldım” dedi.