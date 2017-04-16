Yöresel kıyafetleriyle sandık başına gittiler

Anayasa değişikliği için oy verme işlemi doğudaki 32 ilde 07.00'de, diğer illerde ise 08.00'de sandık görevlilerinin yemin etmesiyle başladı. Halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak.