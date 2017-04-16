SON DAKİKA
TARİHİ REFERANDUMU HABER3.COM'DA TAKİP EDİN !
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Nisan 2017 11:05

Yöresel kıyafetleriyle sandık başına gittiler

Anayasa değişikliği için oy verme işleminde bazı vatandaşlar sandık başına yöresel kıyafetleriyle gittiler.

Yöresel kıyafetleriyle sandık başına gittiler

Anayasa değişikliği için oy verme işlemi doğudaki 32 ilde 07.00'de, diğer illerde ise 08.00'de sandık görevlilerinin yemin etmesiyle başladı. Halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak.

1/ 54
Yöresel kıyafetleriyle sandık başına gittiler

Bu rakamın 1 milyon 269 bin 282'sini oy verme gününe kadar 18 yaşını dolduran yeni seçmenler oluşturuyor. Oy verme işlemi 07.00'de başlayan illerde 16.00'da, 08.00'de başlayan illerde ise 17.00'de sone erecek.

2/ 54
Yöresel kıyafetleriyle sandık başına gittiler

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan Van'ın Erciş ilçesine göç eden Kırgızlar da yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.

3/ 54
Yöresel kıyafetleriyle sandık başına gittiler

1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgızlar, Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde anayasa değişikliğini oylamak için Ulupamir İlköğretim Okulu'na okula geldi.

4/ 54