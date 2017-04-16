Yöresel kıyafetleriyle sandık başına gittiler
Anayasa değişikliği için oy verme işleminde bazı vatandaşlar sandık başına yöresel kıyafetleriyle gittiler.
Anayasa değişikliği için oy verme işlemi doğudaki 32 ilde 07.00'de, diğer illerde ise 08.00'de sandık görevlilerinin yemin etmesiyle başladı. Halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak.
Bu rakamın 1 milyon 269 bin 282'sini oy verme gününe kadar 18 yaşını dolduran yeni seçmenler oluşturuyor. Oy verme işlemi 07.00'de başlayan illerde 16.00'da, 08.00'de başlayan illerde ise 17.00'de sone erecek.
Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan Van'ın Erciş ilçesine göç eden Kırgızlar da yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.