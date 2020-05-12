Yörüklerin 20 gün sürecek yaz göçü başladı

Uçar, yüzlerce keçisi ve develeriyle Bozyazı ilçesinden çıktığı göç yolculuğunun konaklama noktası olan Gülnar ilçesinin yüksek kesimlerindeki Söğüt Yaylası’nda halen develer eşliğinde Akdeniz sahilinde, bazen Torosların sarp yamaçlarında, bazen de karayolunda yaz yurdu yolculuğunu sürdürüyor.