''Yoruldu'' diye kraliyet ailesini terk etti
Uzun yıllar boyunca İngiliz Kraliyet ailesine hizmet eden Sadie Rice, aylık 35 bin sterlin (165 bin Türk Lirası) kazandığı işinden istifa etti.
Norfolk’taki Anmer Hall’da Kralyet ailesi için ev işlerine bakan 35 yaşındaki Rice, Cambridge Düşesi Kate’in Londra’daki Kensington Sarayı’nda daha fazla zaman geçirme talebini redderek istifa ettiğini bildirdi.
Kraliyet ailesinin Rice'ın 'çok iyi bir ücretle' çalıştığı işini bırakması karşısında taşınma işlerinde zorlanacağı belirtiliyor.
Kraliyet ailesinin bazı taleplerinin çok talepkar olduğunu ifade eden Rice, iş yükünün daha fazla artmasından oldukça rahatsız olduğunu belirtti.