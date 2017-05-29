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  3. 29 Mayıs 2017 07:44

''Yoruldu'' diye kraliyet ailesini terk etti

Uzun yıllar boyunca İngiliz Kraliyet ailesine hizmet eden Sadie Rice, aylık 35 bin sterlin (165 bin Türk Lirası) kazandığı işinden istifa etti.

''Yoruldu'' diye kraliyet ailesini terk etti

Norfolk’taki Anmer Hall’da Kralyet ailesi için ev işlerine bakan 35 yaşındaki Rice, Cambridge Düşesi Kate’in Londra’daki Kensington Sarayı’nda daha fazla zaman geçirme talebini redderek istifa ettiğini bildirdi.

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''Yoruldu'' diye kraliyet ailesini terk etti

Kraliyet ailesinin Rice'ın 'çok iyi bir ücretle' çalıştığı işini bırakması karşısında taşınma işlerinde zorlanacağı belirtiliyor.

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''Yoruldu'' diye kraliyet ailesini terk etti

Kraliyet ailesinin bazı taleplerinin çok talepkar olduğunu ifade eden Rice, iş yükünün daha fazla artmasından oldukça rahatsız olduğunu belirtti.

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''Yoruldu'' diye kraliyet ailesini terk etti

Aylık 160 bin TL kazanan Rice hakkında The Sun gazetesine konuşan bir kraliyet kaynağı, “Rice çok çalışkan biri ancak son dönemde çok fazla sorumluluk almak zorunda kalmıştı” dedi.

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