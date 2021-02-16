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  3. 16 Şubat 2021 14:41

Yozgat'ta 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yozgat'ta 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta dün akşam başlayan ve gece boyu tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde yol açma çalışması başlattı. 

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Yozgat'ta 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Kent merkezinde de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 

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Yozgat'ta 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Bazı vatandaşlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kaldırımlara ekmek bıraktı.

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Yozgat'ta 86 köy yolu ulaşıma kapandı

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