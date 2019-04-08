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  3. 08 Nisan 2019 01:00

YPG'li teröristlerin konvoyu görüntülendi

Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin konvoyu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. .

YPG'li teröristlerin konvoyu görüntülendi

Nusaybin ilçesine 500 metre mesafede bulunan Kamışlı kentinde PKK/YPG terör örgütü mensuplarına ait konvoy hareketliliği yaşandı.

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YPG'li teröristlerin konvoyu görüntülendi

Teröristlerin kullandığı 10 araçlık konvoyda, ağır silahlı kamyonetler yer alırken, Nusaybin'in karşısında geçerken siren çalmaları dikkat çekti.

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YPG'li teröristlerin konvoyu görüntülendi

Konvoy bir süre sonra gözden kaybolurken, aynı yol güzergahında bu kez TIR'a yüklenmiş teröristlere ait paletli zırhlı araç görüldü.

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YPG'li teröristlerin konvoyu görüntülendi

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